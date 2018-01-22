不满低薪 台湾逾九成上班族春节后“想换工作”

年终奖金即将入袋，年后转职潮也开始蠢蠢欲动，根据调查，台湾有高达九成的上班族透露，在狗年后“想换工作”的比例不但高于去年的88.9%，更创下九年以来新高，而让上班族想转职的主要原因是“不满意薪水”，比例逾五成。

联合新闻网报道，根据台湾yes123求职网今天公布的“年后转职潮与海外工作风调查”显示，在这群年后有转职意愿的人之中，其中有六成一表示“已经开始找工作”，显见付诸行动的已超过了半数，而且还有35.9%透露，在“一例一休”完成修法后，更增加了跳槽意愿。

不只渴望年后跳槽，根据yes123求职网的调查也发现，其中不少人还想顺便换行业、转跑道，比例高达七成三。此外，如果年后换工作，最想进入的前五大行业，分别为：科技资讯（32.8%）、餐饮住宿与休閒旅遊（26.6%）、批发零售与贸易（22.5%），以及传统製造业（21.1%）、金融保险与会计统计（18.1%）。

年后欲转职比例创九年来新高，该份调查也显示，在台湾薪资水准倒退数十年的情况下，也让不少人兴起“出国求职”的念头，比例逾八成二，同样也是再创新高。

至于台湾上班族最想去的海外工作地点，根据yes123求职网的调查显示，前五大热门地区分别为：日本（38.8%）、美国（37.6%）、东南亚（36.4%），以及香港或澳门（34.8%）、澳洲或纽西兰（28.8%）；至于六到十名方面，则分别是：加拿大（26.8%）、欧洲（24.9%）、中国大陆（23.7%），以及韩国（12.2%）、印度（8.9%）。

上述问卷调查是由yes123求职网于2018年1月4日到1月15日，以网络问卷进行抽样，调查目前有工作的会员，有效问卷共1356份，信心水准为95%，误差值为正负2.66%。

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