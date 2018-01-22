中共重庆市委常委密集外调

（早报讯）中共重庆市委和市政府领导班子持续密集调动，市委常委陶长海今天调任贵州副省长，使得四天内外调的常委人数达到四人。另一方面，中国住建部副部长陆克华则“空降”重庆担任副市长。

据贵州广播电视台今天报道，该省人大常委会表决通过，任命陶长海连同四川省德阳市委书记蒲波，以及内蒙古自治区住建厅党组书记、厅长魏国楠三人为贵州副省长。

今年55岁的陶长海长期在重庆工作，去年5月刚擢升为市委常委、统战部长，不料四个月后被取消原有的中共十九大代表资格，仕途一度不明朗。

他如今成了重庆四天内第四名外调的常委。

两天前，另一名常委杜和平当选黑龙江第十三届人大代表，有消息指他将出任黑龙江副省长。另两名常委陈绿平和王显刚，分别已调任辽宁副省长和云南副省长。

值得留意的是，十九大前被取消代表资格、疑与落马市委书记孙政才或“薄王遗毒”有牵连的五名常委中，陶长海、陈绿平和王显刚三人已调离重庆。

至于另两人，曾庆红已不再担常委、组织部长，官方未公布她的去向；副市长刘强接下来是否也调离，备受外界关注。

至于市政府领导班子，重庆市人大常委会今天审议通过，任命住房和城乡建设部副部长陆克华为副市长。

54岁的陆克华具有工程师背景，2015年3月起担任住房和城乡建设部副部长。

据悉，重庆目前的副市长班子还将进一步调整。有关副市长的职务分工，重庆市委机关报《重庆日报》今天报道，常务副市长吴存荣已出任重庆重点发展地区——两江新区的党工委书记一职。

该职此前由陈绿平担任，统筹范围包括新加坡与中国政府合作的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

重庆官场本月初起调动频密，上述四名常委调离同时，也有另三名常委上任，加上市政府和市政协班子调动，职务出现调整的省部级干部多达13人。（联合早报重庆特派员林展霆报道）

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