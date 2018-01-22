台湾总统蔡英文：没有人会排除中国大陆武力犯台可能性

两岸关系僵滞，“武统说”甚嚣尘上，台湾总统蔡英文接受亲绿电视台专访时说，“没有人会排除这个（中国大陆武力犯台）可能性”，关键在于对岸领导人“是不是一个理性的决策者”。

台湾三立iNEWS台今晚10时播出由深绿媒体人郑弘仪回锅主持的全新政论节目《郑·知道了》。首集节目邀来与郑私交甚笃的蔡英文。这也是蔡英文上台至今一年八个月以来，任内首个电视专访。

郑弘仪询问蔡英文，“中国会打台湾吗？”蔡英文先停顿两秒，再回答说：“没有人会排除这个可能性嘛，就要看他的决策者，是不是一个理性的决策者。”蔡英文在没有点名的情况下说，在国际政治或两岸关系的处理上，“开启战端是不是这个选项，他要很小心去斟酌……任何的决策都要计算它的成本。”

蔡英文的答复在内容上虽与她过去表达的立场相去不远，语气却更趋于保守。

去年12月，蔡英文与副总统陈建仁在中山科学研究院召开年终会记者会时称，不相信大陆会对台湾动武。她当时回应媒体提问时说：““作为一个理性的决策者，我相信今天中国大陆的领导当局……在这个时候，或者有任何对台动武的这种可行性，应该都不在‘他’现在的思考里面。”

民进党政府前年5月上台后，因不承认以“一个中国”为核心的“九二共识”，两岸官方协商完全中断，大陆战机和军舰更在中共十九大后频繁绕台航行。本月4日，大陆宣布开通距离台海中线不到八公里的民用航线M503，台湾当局斥之为片面改变现状，破坏两岸和平。这种种现象不但加剧台海紧张局势，更令“武统说”在台湾本岛迅速发酵。

大陆国台办发言人马晓光曾表示，最近两岸“武统”声浪升高，主因是台湾岛内“日益猖獗”的形形色色的台独分裂活动。分析普遍认为，北京当局不会在近年轻启战端，但大陆对台动武的民意短期内却可能愈发高涨；解放军预料也会继续动作频频，以持续向蔡英文政府施压。

不过，蔡英文在节目中呼吁台湾民众“不用太担心”。她说：“我们的军方，对他们的这一种，不管是绕台还是军事活动、行动，我们的军方都非常的谨慎以对……国人不用太担心。军方都有全程的掌握。”

郑弘仪也在专访中询问，“台北跟北京之间的谈判完全中止了吗？”蔡英文回应，这得视“你的‘谈判’是什么意思”。她认为，双方的沟通“应该还是有的”，“这个沟通不是我们有这个需求，他们也有这个需求”，因为沟通可以减少误判。“其实双方还是有沟通的存在。”

但蔡英文补充说：“我们不能为了谈判而谈判，也不能够为了谈判，去接受我们不能接受的条件，或者是政治前提。”她指出，民进党政府的重点在于维持两岸的和平稳定，并在这个基础下维持现有的交流。大陆在启用M503航线前未与台湾协商，被视为是对蔡英文的羞辱。上周，民进党政府决定暂不批准大陆两家民航业者的春节加班机申请，以反制M503航路的开通，并借此向陆方喊话，尽速重启技术性协商，但始终不得要领，甚至可能打乱约5万名台商和台生返乡过年的行程。

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