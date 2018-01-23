2017年京沪常住人口下降 为1978年以来首次

北京与上海19日分别召开的国民经济运行情况新闻发布会显示，2017年，京沪的常住人口同时下降，这在1978年以来还是首次。

据《21世纪经济报道》了解，2015年，上海的常住人口出现1978年以来的首次下降，但在此后出现了反弹。2016年，北京常住人口增加2.4万人，增长幅度为0.1%，当时就有预测称2017年北京常住人口将出现下降。目前，这一预测已经成为现实。

华东师范大学人口研究所研究员丁金宏说，“最近几年，京沪加快一般产业疏解，同时清理了违章建筑，加强群租房的管理，这会疏解部分人口。再加上高房价等因素叠加，京沪人口肯定不会再回到此前的快速增长了。”但他也表示，目前尚不能确定是否已经迎来拐点。

根据此前的规划，到2020年，北京的常住人口将控制在2300万以内，并长期稳定在这一水平；上海更是规划到2035年，常住人口控制在2500万左右。而2017年，北京的常住人口为2170.7万人，增长空间已经有限。上海的常住人口为2418.33万人，更是几乎没有增长空间。

来自北京统计局与上海统计局的数据显示，1978年以来，京沪的常住人口整体增加很快。

1978年，上海常住人口1104万。这一数字直到2014年都在增加，当年上海常住人口达到2425.68万。2015年，上海常住人口为2415.27万，比上一年下降了10万左右。但是2016年上海常住人口为2419.70万人，比2015年增加了约4万人。2017年则为2418.33万人，比上年末减少1.37万人。

北京从1978年到2017年，出现过两次常住人口负增长，一次是1997年，还有一次是2017年。1978年，北京常住人口为871.5万，这一数字一直增加，到1996年达到1259.4万。1997年，北京常住人口下降到1240万，此后再持续增加。2016年底，北京常住人口达到了2172.9万。2017年，这一数字下降到2170.7万。

换句话说，2017年是近四十年来，北京和上海常住人口首次同时出现负增长。

对此，北京统计局副局长、新闻发言人庞江倩在1月19日的新闻发布会上指出，北京常住人口下降有多重因素，包括近年来全国劳动年龄人口总量在逐年减少，人口低出生、低死亡、低增长率的态势比较明显。

此外，随着中西部发展水平提高，特大城市对人口的吸引力在降低。同时，北京的一般非首都功能产业在向外疏解，这会使得劳动密集型产业人口减少。

庞江倩，“北京‘十二五’以来常住人口的增量和增速都在下降，且下降幅度在加大。因此北京常住人口出现负增长，符合北京人口发展变动的趋势。”

此外丁金宏指出，京沪常住人口下降，与本地户籍人员生育意愿低有关。以上海为例，处于生育旺盛期的育龄群体人数在下降，同时上海居民生第一个孩子的意愿也很低。

不过，报道还指出，考虑到北京上海收入较高、机遇更多，即使本地居民生育意愿不高，但对外地人口仍有吸引力。

中国人民大学社会与人口学院副院长张耀军指出，“随着北京疏解非首都功能，人口会疏解一部分。但上海、北京的就业资源在全国来说是最好的。

他指出，如果只疏解产业，很多优质的资源还聚集在北京上海，这也会吸引一部分人群。“人们意识到大城市的资源有利于个人长远的发展，能够提升个人的视野和眼光，这也会促进很多人从小城市转向大城市。因此从长远来看，大城市还是有很大潜力吸纳人口来就业的。”

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