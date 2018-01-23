桂民海赴京做体检 途中被10名便衣警察带走

香港铜锣湾书店东主、瑞典籍的桂民海去年10月获中国政府释放后，在宁波被监视居住。《纽约时报》引述桂民海女儿Angela指出，患上顽疾的桂民海上周六（20日）在瑞典领事馆职员陪同下，乘搭火车到北京，打算到当地接受检查，途中却被约10名便衣警员登车带走。

网媒“香港01”昨晚（22日）引述《纽时》报道指出，桂民海当时由两名瑞典领事馆职员陪同。火车接近北京时，便衣警员趁火车停站时，登上列车，带走桂民海。

《纽时》引述Angela表示，她不知道事件详细经过，也不清楚桂民海或瑞典领事馆人员当时有否反抗，“只是知道事态突然恶化。”

据悉，桂民海出现肌萎缩性侧索硬化的症状（俗称“渐冻人症”），上周六前往瑞典驻京领事馆，打算接受身体检查。

长期为桂民海事件奔波的美国商人及人权人士John Kamm称，桂民海2015年10月在泰国芭提雅被带走前，未出现有关症状，“我希望，我们不会再见到另一名政治犯死于狱中。”

桂民海自2015年10月在泰国芭提雅失踪后，被中国当局拘禁两年。期间，桂民海出现在央视的“认罪影片”之中，承认2003年醉驾撞死一名大学生，并因“害怕坐牢”而冒用他人身份证，以出境外游的名义“畏罪潜逃”。

瑞典官方在去年10月确定桂民海于当月17日获释。Angela其后称，桂民海仍未获自由，需要定时向警方报到。

瑞典外交部发言人Patric Nilsson回应事件，指瑞方正在采取坚决的行动，并将严肃地处理此事。

中国外交部则称，对有关情况不了解，建议向其他部门提问；中国公安部也未有回应。

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