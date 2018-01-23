长春机场回应“多架飞机冒蓝烟和飞机返航”事件

针对网曝“多架飞机冒蓝烟和飞机返航”情况，长春龙嘉国际机场昨午（22日）回应称，飞机发动机尾喷产生蓝色烟雾系天冷导致。此外，该机场当天确有三架次飞机在起飞前发生机械故障，经过机务工作人员排故后，均正常放行起飞。

据中新社报道，微博昨天传出长春龙嘉机场多架飞机冒蓝烟，已有飞机返航的消息。

有网民发文称，其乘坐的飞机也冒烟了，一架起飞的航班又返航。微博上还附有时长三秒的视频，显示停靠在停机坪的飞机尾喷冒着蓝烟。

对此，长春龙嘉国际机场发文回应表示，冬季天冷，过夜飞机启动过程中发动机尾喷产生的蓝色烟雾是由于油品燃烧不充分导致，属正常现象。

对于飞机返航情况，机场方面介绍，返航的FM9505航班（长春—烟台—潮汕）昨早8时46分在长春起飞，9时接空管通知该航班因烟台天气原因返航，9时17分正常落地，后该航班取消。

长春龙嘉国际机场还在发布的情况说明中公布，当天早上长春有三架次飞机在起飞前发生机械故障，分别为FM9160航班（长春—上海浦东）、CA1662航班（长春—北京）、CA8354航班（长春—天津）。

机场方面表示，三架次飞机均在飞机推出后因故障滑回，经过机务工作人员排故后，正常放行起飞。

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