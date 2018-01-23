习近平：坚持中共对政法工作的绝对领导

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就政法工作作出重要指示，对中共十八大以来政法战线取得的成绩给予充分肯定，此外，也对“新时代”政法工作提出明确要求。

中新社昨天（22日）引述习近平强调，希望中国全国政法战线深入学习贯彻中共十九大精神，强化“四个意识”，坚持中共对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作预见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安中国、法治中国建设。

此外，也加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

习近平要求，中共各级党委要坚持抓发展、抓稳定两手都要硬，选好配强政法机关领导班子，支持政法各单位依法履行职责。此外，也积极研究解决制约政法工作的体制机制问题，为做好“新时代”政法工作提供有力保障。

据报道，中央政法工作会议昨天在北京召开。中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在会上传达习近平重要指示并讲话。

会议强调，全国政法机关要坚持中共对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕打好三大攻坚战。

此外，以加强人权司法保障、产权司法保护为切入点，以防控好各类风险为着力点，以全面深化改革、现代科技应用为动力，深入推进平安中国、法治中国和过硬队伍、智能化建设。

会议也指出，紧扣新时代新使命，适应新矛盾新要求，推动“新时代”政法工作有新气象新作为，确保中国国家政治安全和社会大局稳定的局面进一步巩固，服务和保障经济社会发展大局的能力进一步提高，维护社会公平正义的水平进一步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

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