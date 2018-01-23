陈斯喜“两会”后料掌基本法委员会 谭惠珠升副主任

中国全国“两会”3月闭幕后，新一届全国人大常委会旗下的香港特区《基本法》委员会（基委会）也将重组。《星岛日报》今天（23日）披露说，澳门中联办副主任陈斯喜有望接替李飞，担任基委会主任。基委会委员谭惠珠则将更上层楼，接替梁爱诗担任副主任。

据报道，基委会在中央“依法治港”中扮演重要角色，陈斯喜曾任基委会办公室主任，本身是宪法和《基本法》专家，对港澳事务也有相当的掌握。

他最近强调说，宪法与《基本法》不是平行的关系，《基本法》不是独立于宪法之外的“小宪法”。

基委会由12名委员组成，内地和香港委员各六人，目前的主任是李飞，副主任梁爱诗、张荣顺。

全国人大常委会作出释法，包括前年就立法会“宣誓风波”释法，之前都要咨询基委会的意见。

全国“两会”三月闭幕后，基委会也将重组。64岁的李飞和78岁的梁爱诗预料交棒。

主任和副主任一般都由基委会内部晋升，身兼全国人大法制工作委员会副主任的张荣顺曾被视为基委会主任的人选.

但据消息透露，陈斯喜极有可能重返全国人大常委会，执掌基委会，晋升为正部级。

至于李飞是否接替乔晓阳，担任全国人大法律委员会主任委员，尚未有确切消息。

即将60岁的陈斯喜是福建大田人，毕业于北京大学法律系，获法学学士、法学博士学位，曾在香港大学法学院、美国耶鲁大学法学院作访问学者。

他长期在全国人大法工委工作，曾任国家法室主任，从事宪法和行政法的立法工作，参加了四次宪法修改工作、港澳《基本法》的制定工作等。

陈斯喜也曾任基委会办公室主任，熟悉香港法律界。他后来担任全国人大常委、内务司法委员会副主任委员，2013年6月，担任澳门中联办第一副主任。

在最近澳门举行的“国家宪法日”座谈会上，陈斯喜表示，宪法和《基本法》是母法与子法，不是平行关系。在香港和澳门，无论是反对派还是建制派内部，都有人存在错误认识，把《基本法》摆到与宪法平行地位，或认为《基本法》独立于宪法，因而认为宪法不在特区实施。

他认为，建制派人士这认识是误解，反对派鼓吹则是故意刺激，别有用心。

另一方面，有望升任基委会副主任的谭惠珠，现年72岁，本身是大律师，原《基本法》起草委员会委员，长期担任基委会委员。她也是现任全国人大港区代表团团长、全国港澳研究会副会长，深获中方倚重和高度信任。

据报道，在最近几次法律争议中，谭惠珠都以权威护法的姿态出现，阐述立场。

她曾表示，对《基本法》二十三条立法，早一点立法比晚一点立法好。香港社会将更加安定，不至于让少数人的非法行为影响到香港社会安全和国家安全。

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