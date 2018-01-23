曾伟雄张志刚传任政协

新一届港区全国政协委员，盛传保安局前局长黎栋国、食物及卫生局前局长高永文获得提名。《星岛日报》今天（23日）披露说，除上述二人，警务处前处长曾伟雄、行政会议前成员张志刚，也获邀担任全国政协委员。张志刚接受查询称不予置评，只着记者留意名单公布。

59岁的曾伟雄由2011年至2015年担任警务处处长，是香港回归之后任期最长的警务处处处长，被视为“鹰派”人物。

警务处前处长担任政协委员有先例，包括李君夏、邓竟成。据悉，中央对曾伟雄在处理“占中”的坚定表现颇为肯定。

香港2014年爆发长达79天的“占中”运动，曾伟雄率领警队，强势平息这场风暴，但也因此受到部分人士的抨击。

在他卸任前夕，时任特首梁振英公开赞扬，警队有效应对非法“占中”事件，以最低武力和社会代价，恢复社会秩序，并评价曾伟雄为香港任劳任怨，无私付出，表现卓越。

时任中国公安部部长郭声琨在北京会见曾伟雄也表示，香港警方为保持香港大局稳定发挥了重要作用，中央对此充分肯定。

曾伟雄2015年退休后，也曾于年底应公安部邀请访问四川，并在四川警察学院发表演讲。

据四川省公安厅网站报道，曾伟雄以处置“占领中环”为例，对香港警队处置大型群体事件的方法和注意事项作了详尽介绍。

此外，也在提问环节中，对如何解决群体事件中的警察心理问题、提前获取群体事件信息的管道、主导舆论，以及事后警民关系的处理等问题，与大家进行了深入交流和探讨。

据悉，被视为梁振英忠实支持者的张志刚，也获推荐出任全国政协委员。

59岁的张志刚本身是“一国两制研究中心”总裁，2012年获时任特首梁振英委任为行会成员，多次公开力撑对方施政。

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