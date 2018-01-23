国民党批台当局私相授受 前瞻建设经费直接补助台中花博会

中国国民党昨天（22日）举行记者会，指台湾文化部私相授受，动用“前瞻基础建设计划”预算，补助台中市政府举办花博会。文化部则回应称，没有优待特定县市。

据中通社报道，国民党文化传播委员会副主委洪孟楷、王鸿薇当天召开记者会，公布一份文化部会议记录。

文件显示，文化部承诺动用“前瞻计划”中的“艺文场馆营运升级计划”预算，补助1000万元（新台币，下同，45.24万新元）给2018年底举办的台中世界花卉博览会。

洪孟楷指出，会议纪录显示，在台中市文化局尚未提出计划时，文化部就在内部会议承诺直接补助1000万元，完全无视竞争型计划审查过程，程序违法，公务预算私相授受。

王鸿薇也表示，各县市竞争型计划应呈报给有关部门，待完成评比后，才能决定预算分配。主导此次预算分配的文化部常务次长李连权应下台负责，文化部长郑丽君也应向民众公开道歉。

国民党也批评说，李连权过往曾担任台中市长林佳龙部下，李、郑、林三人更曾同时在某家智库任职，质疑三人关系匪浅，文化部已成为台中市政府的“财库”。

对此，台文化部回应称，“艺文场馆营运升级计划”在去年底公告后，已广邀各县市政府参加相关说明会，全台22个县市政府皆有提报相关建设计划。文化部将在2月初邀请专家学者审查计划，并无优待特定县市。

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