中方回应美方《2018国防战略报告》：望停止歪曲中方战略意图

针对美国国防部近日发表《2018国防战略报告》，中国外交部发言人华春莹昨天（22日）在北京例行记者会上表示，中方希望美方摒弃冷战思维，正确看待当今世界和中美关系，停止歪曲中方战略意图。此外，也同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系长期健康稳定发展。

据中新社报道，美国国防部近日发表了《2018国防战略报告》，该报告涉华部分对中国进行指责，认为中方未来的战略意图是想取代美国的全球主导地位。

对此，华春莹回应说，关于美方这份报告，中国国防部发言人已于上周六（20日）阐明了中方的严正立场。

她说，美方上述报告充满冷战思维和“零和”博弈过时观念，蓄意歪曲中国外交和国防政策，渲染大国战略竞争，犯了根本性的错误。

华春莹表示，中国始终不渝走和平发展道路，始终奉行防御性的国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这是国际社会有目共睹的。

华春莹说：“到底是谁对国际规则合则用、不合则弃？是谁动辄干涉别国内政、甚至以武力相威胁？相信世界各国人民对此看得很清楚，自有公论。”

她指出，中方希望美方摒弃冷战思维，正确看待当今世界和中美关系，停止歪曲中方战略意图。此外，也同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系长期健康稳定发展，这才是符合中美两国和世界各国利益的正确选择。

另一方面，美国政府官员周五（19日)称，美国当年支持中国加入世贸组织是错误的，因为这并没有使中国经济更开放。

对此，华春莹回应说，中国自从加入世贸组织以来，严格遵守规则，认真履行义务，为多边贸易体制的有效运转和发展作出了重要贡献，各国也从同中国的贸易中获益。

同时，中国始终坚持走改革开放道路，坚定支持开放型世界经济，不断完善营商环境，是多边贸易体制的维护者、建设者、贡献者。

她指出，事实上，世贸组织成员普遍对中国坚持多边贸易体制表示肯定，并期待中国在多边贸易体制中发挥更大作用。

华春莹说：“与此同时，大家都看到了，恰恰是美国采取的单边主义做法、发出的单边主义声音，是对多边贸易体制前所未有的挑战。许多世贸组织成员已对此表达了担忧。我们希望美方正确看待中国，同时以自身实际行动切实维护多边贸易体制。”

她表示，中方已经多次说过，中美经贸关系本质上是互利共赢的。作为世贸组织的重要成员，中美双方都应维护世贸组织规则的权威性，共同完善以世贸组织为核心、以规则为基础、公平开放的多边贸易体制。

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