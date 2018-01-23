中国商务部：美国滥用贸易救济措施

针对美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机，分别采取为期四年和三年的全球保障措施，中国商务部今天（23日）表示，这是对贸易救济措施的滥用。对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决扞卫自身的正当利益。

据路透社报道，商务部官方微信公众号“商务微新闻”引述商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美方一意孤行，再次对进口光伏产品和大型洗衣机采取限制措施，不仅有损于美国内产业整体健康发展，也进一步恶化了相关产品的全球贸易环境。

王贺军说：“此次美方再次对进口光伏产品和大型洗衣机发起全球保障措施调查，并采取严苛的征税措施，是对贸易救济措施的滥用。中方对此表示强烈不满。”

他指出，当前国际经济复苏基础仍然十分脆弱，需要各国的共同努力和携手行动。过度、频繁的贸易保护不仅无法对相关产业起到救济作用，而且有损于经济的均衡发展。

王贺军也表示，中方希望美方克制使用贸易限制措施，遵守多边贸易规则，为世界经济发展起到积极的推动作用。

美国总统特朗普华府时间周一（22日）决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税。这标志着他首次根据以往很少使用、允许单边行动的贸易法，实行贸易限制。

免费试阅14天