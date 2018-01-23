上海未来五年经济预期放缓至6.5％。

中国第一大经济城市上海未来五年将放缓增长步伐，预计平均每年经济增幅为6.5%，比上一个五年的年均增长率下降0.6个百分点。

不过，这座以金融为传统竞争优势的城市下来也将把发展经济的着力点放在实体经济上，推动经济质量、效率和动力变革，并希望聚集更多“独角兽”企业。

上海市长应勇今天在上海市人大十五届一次会议上做政府工作报告，总结上海过去五年的发展建设情况，并为未来五年勾勒蓝图，也给今年的政府工作制定目标。

他把先进制造业和战略新兴产业定位为上海经济的重大支撑，并表示上海要率先走出制造业高端发展、创新发展、转型之路。

尽管上海目前仍是中国最大的经济中心，并在去年成为首个经济规模突破3万亿元人民币（约6170亿新元）的中国城市，但近几年在创新动力上，有“中国硅谷”之称的深圳正在快速赶超，这也让上海迫切需要推动创新转型，保持经济增长动力。

这是应勇去年初出任上海市政府一把手后，首次在地方两会（政协、人大会议）做政府工作报告。他指出，上海将促进创新链与产业链深度融合，引导企业加大创新和技改投入，大力发展共享经济、智能制造等新模式、新业态、新产业。

未来，华大半导体、华为无线通讯、蔚来电动汽车、海尔智谷等引领性强、带动性大、成长性好的重大产业项目预计将在上海得到更好的支持。

应勇表示，上海要集聚更多的“隐形冠军”和“独角兽”企业，加快培育新能源与智能网联汽车、新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器械等世界级先进制造业集群。（联合早报上海特派员杨丹旭报道）

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