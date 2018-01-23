习近平：坚守实体经济落实高质量发展

在全国个体劳动者第五次代表大会开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致信大会，代表中共中央，向全体与会代表及全国广大个体私营企业经营者致以诚挚的问候。

据中新社昨天（22日）报道，习近平在信中指出，中国个体私营经济是改革开放的产物。40年来，在中共和国家鼓励、支持、引导方针政策指引下，个体私营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。

习近平指出，“中国特色社会主义”当前进入“新时代”。深化供给侧结构性改革，实施区域协调发展战略，发展实体经济，推进精准扶贫，对个体私营经济发展提出了新的更高的要求。

他表示，广大个体私营企业经营者要认真学习贯彻中共十九大精神，弘扬企业家精神，发挥企业家作用，坚守实体经济，落实高质量发展。此外，也在全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程中，作出新的更大贡献。

习近平强调，个体劳动者私营企业协会要发挥好桥梁纽带作用，当好政策法规的普及者、深化改革的推动者、能力素质的提升者、中共建设的组织者，为个体私营企业搭建发展平台、创造发展环境，切实做好各项工作。

另一方面，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在批示中指出，希望广大个体私营企业经营者深入学习贯彻中共十九大精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，爱国敬业，守法诚信。

此外，也按照高质量发展要求，大力弘扬企业家精神和工匠精神，积极投身大众创业万众创新。在培育发展新动能、推动实体经济加快升级中发挥更大作用，在全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程中，作出更大贡献。

各相关部门、各地区和个体私营企业协会也要牢牢坚持“两个毫不动摇”，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，积极为个体私营企业排忧解难。

此外，也落实好减税降费等各项政策，依法保护产权等企业各项合法权益，以更有力的举措打造良好营商环境。

据报道，全国个体劳动者第五次代表大会昨天上午在北京开幕。国务委员王勇在会上宣读了习近平的贺信和李克强的批示并讲话。

个体私营经济作为“中国社会主义市场经济”的重要组成部分，在推动经济发展、服务社会民生等方面发挥了重要作用。

据报道，从上世纪80年代初开始，中国各地相继成立了个体劳动者协会和私营企业协会。截至2017年底，全国个体工商户达6579.4万户，私营企业2726.3万户，从业人员合计3.41亿人。

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