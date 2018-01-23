山里娃也沉迷王者荣耀 马云：对游戏失去控制是严重问题

阿里巴巴集团董事局主席马云和100位乡村教师昨天（22日）上午一起“重回课堂”，从诗词、音乐、美术和传统文化中汲取养分。在最后的班会环节，有老师提出担忧孩子沉迷手机游戏的问题。对此，马云认为，游戏不是坏事，但对游戏失去控制将是严重的问题，需要采取一些措施，对游戏来进行管理。

据三秦网报道，“重回课堂”是每年“马云乡村教师奖”的重要组成部分，在最后的班会上，马云化身“班长”重新站上讲台。

当了16年班主任，来自湖南衡阳的乡村老师夏海鸥问马云说：“现在很多学生玩手机手机，我也问他们说你打了什么游戏，他说是王者荣耀，我认为会打游戏的孩子是一个聪明的孩子，但是对于沉迷于游戏的孩子，马老师怎么看？”

马云表示，对游戏要采取一些措施来进行管理。

他说：“我以前特别忌讳游戏，那时候的游戏真没法弄，全是赌博、色情、凶杀，只有这样才能玩起来。但是后来的游戏，现在的游戏，技术含量这方面增加了很多，正在往好的方面去做。”

马云续指：“但是没有想到，游戏现在居然可以影响这么多人，我觉得这个问题大了，特别是对初中生、小学生的影响。”

马云认为，游戏不是坏事，但对游戏失去控制将是严重的问题。

他说：“今后的孩子可能会离不开游戏，但是也不等于游戏要变成这个样子，那是非常可怕，很多大人都控制不住。今天对于游戏，并没有分级管理。我只能讲，作为一个父母，我是不高兴的。”

马云也向现场的老师们表示：“我觉得我们要担当起这个责任来，老师要担当起这个责任来。不是不让孩子玩游戏，而是要有节制、有控制。这个世界上哪有几个国家是靠游戏成功的。”

马云提到自己前天（21日）看到的一个报道说：“一个初中的孩子，为了玩游戏，把爸妈的钱偷出来，去干一些犯罪的事情，这是需要学校和大家共同来解决的问题。作为父母，我很愤怒”。

对于阿里巴巴要不要做游戏，马云表示，阿里做游戏的话不是因为钱。

他说：“我们应该为老人设计有意思的游戏，做一些跟教育、跟孩子成长、跟文化有关系的游戏，我们现在还没有这个能力，我们还正在这个构思过程当中。”

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