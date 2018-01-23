成都有大熊猫患螨虫眼“黑眼圈泛白” 基地从国外引进新药

“黑眼圈”是大熊猫的“招牌”长相，但近期不少网友发现，成都大熊猫繁育研究基地的一些大熊猫宝宝“黑眼圈”变白了，其中就包括曾因抱饲养员大腿走红网络的熊猫奇一。成都大熊猫繁育研究基地昨日回应说，目前居住在成都大熊猫繁育基地的大熊猫出现了螨虫感染者，不超过10只，此前驱虫治疗对部分熊猫疗效不佳，已从国外引进新药，正在进行药物安全性试验。

据《成都商报》报道，“熊猫‘奇一’眼圈泛白，疑似染上‘蠕形螨’病”，近期，有网友通过微博发布了曾因抱饲养员大腿走红网络的大熊猫奇一的近况，怀疑奇一是否患病了，引起了不少热心网友的关注。与此同时，近期不少去过成都大熊猫繁育研究基地的网友也发现几只大熊猫的“黑眼圈”变白了。

成都大熊猫繁育研究基地表示，目前确有大熊猫出现了网友所反映的问题，引起这种病变的因素有多种，但最主要的是螨虫在作怪。“四川潮湿、湿润的环境相对其他干燥地区来说，更有利于细菌的繁殖，再加上部分大熊猫体质较敏感，因此极易发生螨虫感染。”成都大熊猫繁育研究基地工作人员说，相同的症状在卧龙自然保护区也出现过，此次螨虫引发的感染并不是爆发性的，而是偶发性的，传染性并不强。

工作人员表示，目前居住在成都大熊猫繁育研究基地中，感染了螨虫的大熊猫不超过10只。长期以来，成都大熊猫繁育研究基地每月都会对所有大熊猫按照驱虫程序定期进行预防性驱虫，对已发生螨虫感染的大熊猫也一直在使用药物进行积极治疗，并观察疗效。

“但由于动物的个体差异，大部分大熊猫对药物反应良好，某些大熊猫则治疗效果不佳。”该工作人员表示，针对药物治疗效果不佳的大熊猫，基地近期已从国外购回了最新的驱虫药。由于新的驱虫药还未在大熊猫身上使用过，基地需要先进行药物安全性试验。目前，药物安全试验已进入最后阶段，很快将改用新药对感染大熊猫进行治疗。

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