中国海洋局：“桑吉”轮沉船附近未发现明显冒油及油污

中国国家海洋局昨天（22日）数据显示，因海上风浪较大，“桑吉”号油轮沉船附近海域未发现明显溢油区。

据中通社今天（23日）报道，国家海洋局中国海警2502船和向阳红06、19船，昨天继续在现场开展监视监测。海警船舶在沉船点附近海域巡视，因海上风浪较大，未发现明显冒油现象及海面油污。

国家海洋局当天晚些时候，获取了覆盖沉船点周边50公里范围的卫星遥感影像。经解译发现，在图像覆盖海域无明显溢油分布区。

此外，国家海洋局工作人员昨天上午在沉船周边海域开展现场监测，共采集了17个站位的水样。监测结果显示，石油类物质浓度均符合第一类海水水质标准（50μg/L）。

国家海洋局昨天数据也显示，仅海监飞机的监测面积就达到约2万平方公里。

此前，卫星数据显示，“桑吉”论沉没后，溢油分布区总面积一度高达约332平方公里。

国家海洋局生态环保司副司长霍传林也在记者会上证实，船虽已沉没，但发现有油渗出，还有部分残留燃料油。

据悉，“桑吉”轮救援专项小组包括中国交通部、外交部、农业部、环保部、国家海洋局等多个部门。此外，救援工作还由中国国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议所支撑。

目前，事故海域海洋环境监测与油污清理力量已协同开展工作，及时通报信息。此外，也提高了监视监测的覆盖度和时效性，以及油污清理的针对性。

据报道，国家海洋局将持续在现场开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，做好事发海域生态环境状况影响评估工作，及时公布相关信息。

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