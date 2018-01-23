91岁山西老人离世 大陆慰安妇受害者仅剩14人

中国大陆一名“慰安妇”受害者今天（23日）去世。经其家人确认，91岁老人李爱莲于今早6时许在山西长治家中与世长辞。至此，大陆在世“慰安妇”仅剩14人。

据中新社报道，还在为“慰安妇”题材电影《大寒》奔波宣传的“中国慰安妇民间调查第一人”张双兵，今天上午在社交平台表示：“本想忙完这两天就回去看她，给她备点年货，但没想到老人却匆匆离去。”

一周前，《大寒》刚上映不久，张双兵曾专程到山西长治看望李爱莲老人。

张双兵说：“今天早上，她（李爱莲）的家人给我打电话，告诉了我这个消息，心情十分悲痛。”

李爱莲是中国公开“慰安妇”身份的受害者之一。抗战时期，李爱莲在17岁和20岁时，两次被日本兵抓进据点逼为“慰安妇”，长达数月。

中国“慰安妇”问题研究中心主任、上海师范大学教授苏智良今天介绍说，中国目前登记在册的“慰安妇”幸存者仅剩14人，主要分布在山西、海南、广西、湖南和浙江等地。

据苏智良介绍，山西幸存的老人为郝月连、刘改连、曹黑毛、骈焕英、刘海鱼和何如梅；海南的幸存者分别是王志凤、李美金、卓天妹、陈莲村；广西老人韦绍兰；湖南汤根珍、刘慈珍；以及浙江一位不愿公开姓名的许大娘。

日军1937年大规模设置“慰安所”，到1945年日本投降，亚洲至少有40万女性受害。

年逾花甲的张双兵在社交平台写道：“我们对日本政府的官司还没有完，还要继续进行。”

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