理大研究：家长普遍认为港青少年整体道德水平正逐渐下降

香港理工大学今天（23日）公布的一项研究结果显示，家长普遍认为香港青少年整体的道德水平正逐渐下降，道德品格发展存在隐忧。

据中通社报道，调查以自填问卷形式进行，访问来自九所香港中学的431位学生家长，希望了解他们对自己子女的品格特质、社会心理能力、社会行为的评价。

此外，也希望了解他们对子女以外的一般香港青少年的相应看法，以及探讨家长管教子女的方式和亲子关系。

研究结果显示，受访家长对于一般香港青少年品格特质的评价较低，认为在很多方面有待改善，尤其是勤劳、朴素、自律、尊重传统文化和乐于奉献。

三至四成受访家长认为，一般香港青少年有物质主义倾向；超过半数认为，香港青少年较以自我为中心。

整体而言，受访家长对自己子女的评价较一般香港青少年高。

理大协理副校长、应用社会科学系讲座教授石丹理表示，香港社会多元，价值观多元，因而青少年分辨是非也变得更难。

石丹理指出，青少年的物质主义倾向受家长和社会影响，以自我为中心则与家庭生育小孩少，以及青少年较多时间与外佣接触，家庭教育不足等因素有关。

研究结果也显示，近七成家长对自己的管教方式持正面评价，认为与子女有良好的亲子关系。

不过，也有20.4%的家长表示，家庭成员间存在冲突。

调查也问及家长与子女就“勇敢”“毅力”“感恩”“宽恕”“自制能力”“爱与被爱的能力”等30项道德话题的讨论程度。

其中，超过半数家长表示，经常与子女讨论的有19项。

不过，有逾20%表示，从来没有和子女讨论“利他主义”“违规行为”“灵性”这三项，显示家庭中较少讨论某些道德相关议题。

石丹理指出，家庭对青少年的道德发展影响举足轻重，父母的言传身教尤为重要。

此外，研究团队建议政府和社会各界提供更多资源，协助学校和社区加强家庭教育，增强两代人的互相了解，提升家长管教子女的技巧和能力。

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