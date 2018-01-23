河北一幼儿园发生食物中毒事件 59名幼儿留院观察

中国河北省石家庄市灵寿县宣传部今天（23日）发布通告，称当地一幼儿园昨天（22日）发生食物中毒事件，目前仍有59名幼儿留院观察。

据中通社报道，河北省石家庄市灵寿县一家民办幼儿园，由于误用亚硝酸盐烹饪，昨天中午发生幼儿集体食物中毒事件。

截至昨天24时，已有35名幼儿离院回家，59名仍在留院观察，13名症状较明显的患儿腹痛、呕吐等症状基本消除。

经调查，该幼儿园负责人上周六（20日）自行购买了当地过年烹烧猪肉的常用材料——亚硝酸盐（俗称火硝），在幼儿园食堂加工春节自用肉食后，将剩余的亚硝酸盐留在幼儿园食堂厨房。

因亚硝酸盐与食盐外形相似，该园炊事员昨天中午在烹制大锅菜的过程中，误将亚硝酸盐当作食盐放入炖菜中，导致食源性疾病事件发生。

据悉，当天中午在食堂就餐的幼儿有90余名，有部分幼儿出现呕吐症状。

有网传视频显示，在成年人及医护人员的陪同下，多名幼儿坐在医院大堂的地上输液。在医院的输液室里，也聚集有多名幼儿。

该县目前已查封涉事幼儿园，并对幼儿园负责人和炊事员等相关人员开展深入调查。同时，也对现场和可疑问题食品及用具进行查封和应急抽检。

此外，该县已经对相关责任部门和责任人启动问责程序，有关执法部门已经立案调查。

免费试阅14天