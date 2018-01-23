中国西北反导雷达基地首曝光 分析：回应印度试射洲际导弹

在印度试射可覆盖中国的洲际导弹之际，位于中国西北的“反导雷达基地”和“巨型X波段有源相控阵雷达系统”近日被中国官媒首度曝光。外界认为，中国此刻展示其反导实力，正是对印度的回应。

据网媒“香港01”今天（23日）报道，印度上周四（18日）试射射程5000公里、可涵盖中国北部的“烈火5”洲际导弹。

央视前天（21日）的节目《走遍中国》则首次公开报道了中国西北某反导雷达基地，并曝光其巨型X波段有源相控阵多目标测量雷达系统。

节目称，X波段相控雷达的探测半径为4000公里，在此探测范围内，体积为10平方米的目标也无所遁形，接近美军水平。

此外，该雷达可覆盖从南亚次大陆北方一线到青藏高原内陆的大片地区，从南亚次大陆发射任何物体将被一览无遗。

来袭导弹的信息通会过控制系统，提供给基地的“红旗-19”拦截系统；拦截导弹随即发射，摧毁来袭目标。

分析认为，这是中国再一次展示反导实力，尤其当印度试射了“烈火-5”型洲际导弹试验后，展示反导实力的意义不言自明。

据悉，这是继2016年中国首次曝光“红旗19”反导系统试验和位于黑龙江的大型反导预警雷达，以及2017年曝光P波段远程警戒雷达后，中国再一次展示反导实力。

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