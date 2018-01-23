中国国家能源局副局长王晓林涉严重违纪被查

中共中央纪委监察部网站今天（23日）发布消息，指中国国家能源局党组成员、副局长王晓林涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

据中国新闻网报道，王晓林生于1963年10月，重庆市人，大学本科学历，高级工程师。他1983年在北京市矿务局参加工作。

1989年，他进入当时的华能精煤有限责任公司（神华集团前身）。此后的26年间，他一直在华能精煤和神华集团工作，先后任工程师、副经理、经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。

2015年8月，他离开神华，赴国家能源局任副局长。

另据《北京日报》时政新媒体“长安街知事”今天报道，王晓林在国家能源局分管综合司、煤炭司、人事司、直属机关党委、直属机关纪委，信息中心、机关服务中心，中电传媒，负责政务公开工作。在四位副局长中，他排名第一。

报道指出，显而易见，王晓林的问题难以绕开“神华”两个字。

在他之前，神华集团已有六名高管落马，其中最有名的当属国务院国有资产监督管理委员会原副主任、神华集团原董事长张喜武。

在国家能源局的网站上，王晓林最后一次露面是在今年1月2日至5日，赴湖南、江西、湖北三省调研煤炭去产能、保供应情况。该条消息发布于1月11日。

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