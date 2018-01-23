陈茂波欢迎IMF正面评价 称香港有能力应对未来挑战

国际货币基金组织（IMF）在今天（23日）公布的评估报告中，再次肯定其在2017年11月29日就香港经济及金融状况发出的初步总结。

据新华社报道，IMF赞扬香港在过去10年，致力于建立和巩固强而有力的政策框架、充裕的缓冲空间，包括强大的财政储备、稳健的规管与监管制度，并因此认为香港具备充分条件应对来自外围及本地的挑战。

IMF也重申继续支持香港实施联系汇率制度，认为香港作为高度开放型的经济体，拥有庞大的及与全球接轨的金融服务业，联汇制度是维持香港稳定的基石，是最适合香港的安排。

同时，IMF也支持香港继续致力把握国际金融中心的发展新机遇。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示，欢迎IMF对香港的正面评价，凭借充裕的财政及金融缓冲空间，以及稳健的政策框架，相信香港有能力应对未来的挑战。

他也说，港府会更积极扮演“促进者”的角色，推动香港经济多元发展，例如，努力提升市场素质和竞争力，巩固香港作为国际金融中心和首选集资中心的地位，把握“一带一路”倡议和“粤港澳大湾区”发展所带来的机遇。

陈茂波说：“展望未来，伴随内地经济稳步增长和持续开放，香港将继续受惠其中。”

香港金融管理局总裁陈德霖表示，IMF一直以来对联系汇率制度的支持，充分说明这个制度的稳健性及对香港经济和金融稳定的重要性。

他也很高兴IMF赞同香港巩固银行体系规管和监管架构的努力，以及提升国际金融中心竞争力，尤其是基建融资和金融科技方面的工作。

据报道，IMF代表团于2017年10月23日至11月3日到访香港，代表团初步总结已于2017年11月29日公布。IMF执行董事会在2018年1月10日审议并通过评估报告，1月23日公布了评估报告。

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