普华永道：去年中国企业赴“一带一路”沿线并购交易金额同比翻10倍

随着“一带一路”建设的红利显现，中国企业（不包括港澳台）赴“一带一路”沿线并购交易的数量和金额都出现爆炸式增长。

据中新社报道，普华永道今天（23日）发布《2017年中国企业并购市场回顾与2018年展望》报告，称中国企业2017年赴“一带一路”区域的海外并购交易数量，从2016年的22个增长到135个，并购交易总金额从近20亿美元（26.42亿新元）涨到2017年的214亿美元。

普华永道中国企业并购服务部合伙人郭伟表示，中国企业目前都已注意到“一带一路”沿线的商机，围绕着水泥、钢铁、物流等领域的并购都已经出现。尤其是作为“大动脉”的物流，2017年出现了好几起10亿美元以上的并购交易。

郭伟表示，虽然“一带一路”热度会继续延续，但相比欧美成熟市场，企业围绕着“一带一路”早期布局会存在不均衡的情况。

因此，中国企业2018年在“一带一路”沿线区域的并购交易金额，预计不会再出现“翻10倍”这样的增长，而是会高位企稳以10%左右的速度提升。

相较于“一带一路”沿线并购的热度，中国企业2017年出境并购整体有所下降。

报告指出，一方面相关政策促使中国企业出境投资方，向从房地产和娱乐业资产转移至战略性投资。另一方面，超大型出境收购案例数量也在减少。

尽管如此，中国企业2017年出境并购数量和金额，还是要大于2014年和2015年的总和。

在并购领域上，高科技和高标准的工业品仍是中国企业出境投资最活跃的领域，消费品紧随其后也占比较高。

报告指出，该现象符合中国产业升级，吸收获取海外先进技术、品牌、消费品的宏观策略。

在并购区域上，获取高科技以及知名品牌的诉求，使发达地区如欧美，包括部分亚洲发达国家，持续成为中国买家展开并购的主要目的地。

报告指出，尽管受到来自美国外资投资委员会安全审查等因素影响，中国在美国的投资案例数量，仍然小幅增长并创出历史新高。

但从金额来看，中国企业2017年赴美并购交易金额剧减。不过，在亚洲的金额翻倍，在一定程度上弥补了在欧美的下跌。

展望2018年，报告表示，随着海外并购政策日趋明朗，中国企业海外并购料重新开始进入成长趋势。

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