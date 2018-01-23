联合国报告：去年中国外资流入额升至全球第二

联合国贸易和发展组织今天（23日）发布的《全球国际直接投资回顾与展望2017-2018》报告显示，2017年全球外国直接投资（FDI）同比下降16%。中国全年外资流入则约为1440亿美元（1901.94亿新元），创下历史新高，升至全球第二。

据中新社报道，报告显示，全球FDI从2016年的1.81万亿美元，下降至2017年的约1.52万亿美元，降幅达16%。这与2017年全球GDP和贸易增长的显著改善形成了鲜明对比。

联合国贸发组织投资和企业司司长詹晓宁表示，全球FDI减少的主因是发达国家FDI流量同比下降27%。其中，欧洲和北美FDI流量降幅达26%和33%，主因在于美国和英国的FDI流量在前两年飙升后，在2017年回调到正常水平。

另一方面，流入发展中经济体的FDI保持稳定，估计达6530亿美元，同比增长2%。发展中亚洲国家以及拉丁美洲和加勒比地区的外资流入略有上升，非洲保持平稳。

值得注意的是，2017年亚洲发展中经济体吸收外资估计达4590亿美元，同比增长2%，该地区超过欧盟及北美地区，重新成为全球最大的FDI流入地。

詹晓宁指出，在全球FDI流量下滑的背景下，亚洲发展中经济体FDI流入量占全球的比重，从2016年的25%上升到2017年的30%。

报告中的“2017年全球十大外资流入国或地区FDI流入量”显示，美国以3110亿美元位居榜首，中国以创新高的1440亿美元升至次席（2016年中国排名第三）。

香港则以850亿美元排名第三，其后依序是荷兰、爱尔兰、澳大利亚、巴西、新加坡、法国、印度。

此外，报告指出，在连续三年增长之后，2017年全球跨境并购大幅下滑。

实际上，2016年全球跨境并购增速已有所放缓，2017年下降了23%，约为6660亿美元。但这仍是2007年以来的第三高水平。

詹晓宁认为，2018年全球经济以及贸易增长预计加速，可能推动全球FDI出现增长。然而，地缘政治风险和政策不确定性的升高，可能会影响2018年全球经济的复苏。

此外，美国的税收改革，可能会对美国跨国公司的投资决策产生重大影响，进而影响全球投资格局。

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