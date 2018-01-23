腾讯和永辉超市有意投资家乐福的中国业务

腾讯控股计划投资于家乐福的中国业务子公司，与阿里巴巴一样，致力于以最新技术整合传统杂货店和百货商店。

据彭博社报道，永辉超市周二公告称，永辉超市和腾讯携手，与家乐福就可能对Carrefour China Holdings NV投资，达成意向书。公告称，三方将在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步合作。公告没有披露可能投资的规模。

腾讯的投资或可拯救这家处境艰难的法国零售商在中国的业务，而腾讯也可以扩大其移动支付服务。这也是网络科技企业在寻求扩大用户群、将网上业务同传统零售业务挂钩的努力之一。家乐福在中国经营着逾200个超市。去年阿里巴巴与高鑫零售、法国欧尚结成了类似联盟。

“中国的电子商务渗透率很高，但是线下零售市场要大得多，他们想要占领这个市场。” Cantor Fitzgerald LP在香港的分析师 Naoshi Nema 就腾讯的交易表示。“他们也想把传统的商业与技术联系起来。”

家乐福也宣布了一系列全面整顿措施，公司在声明中称这些措施将带来法国总部2,400人的裁员。家乐福计划出售273家前Dia连锁超市，并降低在法国大卖场的规模。周二早盘，家乐福在巴黎股市一度上涨6.6%。

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