蔡奇：希望全社会都关心幼儿教育发展

北京市政协十三届一次会议23日召开联组会，中共北京市委书记蔡奇在回应市政协委员对学前教育相关问题的建议时表示，希望全社会都来关注关心幼儿教育的发展。

新京报报道，北京市政协委员李建丽和王绯玲对学前教育相关问题提出建议。蔡奇回应道，“两位委员讲得都很好，幼儿是国家和民族的未来，他们的健康成长最受社会关注”。

蔡奇说，“好入园、入好园，一直是北京教育领域的硬骨头，特别是到了‘二孩时代’，需求更加突出。”

据其介绍，教育部门算过账，到2020年全市适龄儿童约有45万人，外来常住适龄儿童约有20万人，以目前的入园率将出现18万以上的学前学位缺口。另一方面，整体办园水平还不够高，不少幼儿园办园规范化水平有待提升，幼儿专业教师缺口1.4万人。为了解决这些问题，北京市政府持续抓学前教育，连续实施两期学前教育行动计划，已经增加17万个学位。

蔡奇介绍，北京正在实行几个“一批”。政府新办一批幼儿园；发动社会机构和有条件的单位办一批，每增加一个学位将补贴1万元；此外，规范一批未经过审批的幼儿园。鼓励多元办园，增加数量、增加学位、合理布局。蔡奇说，要注重学前教育的内涵发展，保证幼师队伍稳定，加强培训，提高素质和待遇。

对于民办教育，他强调，民办教育是重要的民生供给，要鼓励引导社会力量参与，完全靠政府全包不现实，希望全社会都来关注关心幼儿教育的发展。

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