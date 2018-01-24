习近平：推动全面深化改革在新起点上实现新突破

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平昨午（23日）主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议并发表重要讲话。

中新社引述习近平强调，2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，做好改革工作意义重大。

他表示，要弘扬改革创新精神，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，凝聚起全面深化改革的强大力量，在新起点上实现新突破。

据报道，李克强、张高丽、汪洋、王沪宁出席会议。

会议审议通过了《中央有关部门贯彻实施党的十九大〈报告〉重要改革举措分工方案》、《中央全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《中央全面深化改革领导小组2017年工作总结报告》。

会议也审议通过了《关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》、《关于提高技术工人待遇的意见》、《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》、《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》、《关于推进孔子学院改革发展的指导意见》、《关于建立“一带一路”争端解决机制和机构的意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的若干意见》、《科学数据管理办法》、《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》。

此外，会议还审议了《浙江省“最多跑一次”改革调研报告》。

会议强调，2018年是“站在新的历史起点上接力探索、接续奋进的关键之年”，要全面贯彻中共十九大精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，统筹推进中共十八大以来部署的改革举措和中共十九大部署的改革任务。

此外，要更加注重改革的系统性、整体性、协同性，着力补齐重大制度短板，着力抓好改革任务落实，着力巩固拓展改革成果，着力提升人民群众获得感，不断将改革推深做实，推进基础性关键领域改革取得实质性成果。

改革也要突出重点，攻克难点，在破除各方面体制机制弊端、调整深层次利益格局上再拿下一些硬任务，重点推进国企国资、垄断行业、产权保护、财税金融、乡村振兴、社会保障、对外开放、生态文明等关键领域改革。

会议指出，要提高政治站位，勇于推进改革，敢于自我革命。要结合实际，实事求是，多从基层和群众关心的问题上找突破口，多推有地方特点的改革。

此外，要鼓励基层创新，继续发扬敢闯敢试、敢为人先的精神，推动形成更加浓厚、更有活力的改革创新氛围。要拿出实实在在的举措克服形式主义问题。

主要负责中共人士要带好头，把责任和工作抓实，越是难度大、见效慢的越要抓在手上，不弃微末，不舍寸功。要把调查研究突出出来，把存在的矛盾和困难摸清摸透，把工作做实做深做好。

改革督察要扩点拓面、究根探底，既要听其言，也要观其行、查其果。对不作为的，要抓住典型，严肃问责。

据报道，中央全面深化改革领导小组成员出席，有关中央领导，以及中央和国家机关有关部门负责人列席会议。

免费试阅14天