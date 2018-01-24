吕秀莲提大陆10大统战方式 称让台湾到处充满危机

台湾蔡政府上台后两岸关系不佳，但大陆对台统战持续。台前副总统吕秀莲指出，大陆这几年来对台有“10方向的统战方式”“让台湾到处充满危机”。她指出，大陆通过基层村里长、青年、学生、陆配、原住民、倾中政党或政治人物、宗教宫庙、同乡宗亲、农渔会及退役将领，对台统战。

据联合新闻网昨天（23日）报道，吕秀脸在个人面簿节目上表示，大陆针对台退役将领的统战，大家感受最深。当年国民党在台湾强迫台湾人民“反共”，现在这些国民党退役将领却跑到大陆“羞辱台湾”，参加阅兵与重要活动，回来以后要领高额退休金，在年金改革时，还要上街头抗议。

她指出，全台有很多基层村里长被邀请到大陆旅游，回来后更互相串连，与大陆结合成“同名村”、搏感情。

此外，大陆也对台年轻人与学生更开放。过去学生申请大陆大学免试，需要台湾的学测成绩前标，但现在降低为均标，大量地把台湾用了很多心血培养的高中生，吸收到大陆念书。

吕秀莲说，台湾目前约有33万陆配，很多陆配都与“倾中”的统派团体过从甚密，这也是非常重要的统战手法。此外，台湾约有40万原住民，陆方会提供物质金钱，邀请他们加以认同“中国”。

至于“王炳忠事件”，她说，新党青年军与大陆的互动密切，甚至检调单位也透露，每年都要收受来自大陆的经费补助。

她也指出，台湾宫庙非常多，陆方大量展开公庙交流，邀请公庙负责任赴陆、或是对岸人员来台。此外，陆方针对同姓宗亲不断交流，盼形成“两岸一家亲”。

农渔会也是大陆统战重要方式。吕秀莲指出，透过“亲中”派农会的安排，有所谓的“契作”，例如台南学甲的虱目鱼盛产，就通过当地的“亲中”议员、立委，邀请陆方过来，将所有生产“全包下来”“陆方买你的鱼也就把你的心也买过去了”。

她警告，但如果大陆政策突然改变，业界就会产不忍睹。

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