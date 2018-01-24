嘻哈未符核心价值 广电总局“大封杀”

去年在中国迅速蹿红的嘻哈（Hip-Hop）音乐，近日遭国家广电总局大封禁，网传因当局认为嘻哈“不符社会主义核心价值观”。两位《中国有嘻哈》节目冠军，一位上月起遭官媒接连痛批“教唆青少年吸毒和侮辱妇女”；另一位冠军也被牵连，原参加湖南卫视《歌手》节目被退赛。

据《星岛日报》今天（24日）报道，嘻哈音乐上世纪70年代起源于美国黑人圈，通常是以说唱形式，传达风格叛逆粗犷的音乐内容。

由于中国年轻一代喜爱嘻哈音乐者众多，去年一档网络综艺《中国有嘻哈》一炮而红。两位出身草根的节目冠军GAI（周延）和PG ONE也成为家喻户晓的明星。

据报道，中国当局对嘻哈文化原本一直采取包容态度。冠军GAI还登上去年的央视中秋晚会、参加《我要上春晚》节目、得到人民网专访。

此外，由《人民日报》评选的2017年10大网络热词，嘻哈流行语“你有Freestyle（即兴表演）吗？”也入选。

然而，从去年圣诞开始，另一位嘻哈领军人物PG ONE传出多个负面新闻，首先是和已婚女演员传绯闻。

另一方面，其单曲《圣诞节》中的歌词“纯白色的粉末在板上走”“Bitch都来我家里住”等，被共青团中央的微博、新华社、人民网等官媒围攻“教唆青少年吸毒和侮辱妇女”“该封杀”。

对此，PG ONE立刻发微博道歉，称“对核心价值理解偏颇”。

一时间，舆论环境急转直下。GAI上周五（19日）则是突然传出遭湖南卫视退赛人气节目《歌手2018》。

次日网传广电总局例会内容，宣传司司长提出，电视节目邀请嘉宾的标准是“四个坚决不用”，其中一条标准是“对党离心离德、品德不高”的艺人坚决不用。另外，纹身艺人、嘻哈文化、丧（颓废）文化不用。

禁令一石激起千层浪，支持和批评声音都有。支持者认为说唱歌手“罪有应得”。

反对者则批评广电“一锅端”的否定政策。

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