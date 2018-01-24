传梵蒂冈对中国作让步 要求两主教让位

传梵蒂冈对牵动中国－梵蒂冈关系的主教任命问题作出让步。天主教媒体“亚洲新闻”报道说，梵蒂冈已派代表团赴华，要求两位获教廷认可的合法主教，让位给中方选出的主教。报道指已退休的香港枢机主教陈日君，证实了这项消息。

《星岛日报》今天（24日）引述“亚洲新闻”发自广州的报道指出，两名教廷打算“扶正”的“非法主教”，背景皆有争议。其中，广东汕头教区的黄炳章长期担任人大代表，还曾被教廷处以“绝罚”，即逐出教会。

依照天主教教义，主教由教宗任命，但中国坚持自选自圣。主教任命问题导致中国天主教长期分裂为“地下教会”与“爱国教会”，中梵为此谈判多年。

报道指出，其中一位被要求退位的汕头教区主教庄建坚，在2006年获教廷批准秘密祝圣，因不愿承认政党高于信仰，不被中方承认。教廷自去年10月已两度下令要求他退位。

报道指出，庄建坚去年底被控制行动，后来被押到北京，被安排和爱国教会正副主席与宗教局官员见面，现场还有来自梵蒂冈的代表。

梵蒂冈代表当场要求庄建坚让位给黄炳章，88岁的庄建坚听了泪流满面，表示宁可“背上不服圣命的十字架”也不能接受。

另一位被要求让位的是福建闽东教区主教郭希锦。他也因拒绝参加爱国教会不被北京承认。

郭希锦在去年复活节遭监禁一个月，期间还被要求签署文件，声明自愿让位给官方选出的爱国主教詹思禄，还被降级为助理主教。

免费试阅14天