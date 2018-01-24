全国政协大换班 多名香港前高官上榜

中国全国政协常委会昨天（23日）在北京开会，审议新一届全国政协委员名单。其中，“香港特邀人士”占124人，连同其他界别料逾200名港人出任下届政协委员，人数占全国政协委员近10分之一。

据《星岛日报》今天（24日）报道，据悉，香港两名前特首董建华、梁振英获委任为新一届委员，预料将连任全国政协副主席。

多名港府前官员也榜上有名，包括食物及卫生局前局长高永文、警务处前处长曾伟雄等。

中央今届原则上执行“七上八下”规定，即年满68岁需离任，港区16名常委中，最少九名政协常委要退下“火线”。

不过，年届70岁的世界卫生组织前总干事陈冯富珍，则破格获得入围，预料会晋身常委。年届68岁的何柱国料会连任常委。

消息指出，在中共十九大晋身政治局常委的国务院副总理汪洋，入选下届全国政协委员推荐名单，预料他很大机会在3月接替俞正声，出任全国政协主席。

政协常委会昨天在北京政协礼堂开会，分组讨论新一届政协委员名单。今天则将召开主席团会议正式拍板通过。

政协常委陈永棋表示，新一届全国政协委员推荐名单共2158人，63%是新人，其中“香港特邀人士”组别占124人。加上其他组别如文化、体育等，预料将共超过200名港人担任下届政协委员。

他形容说，无论在全国或香港层面，都是大换班。

陈永棋也透露，昨早的会议提及，除非是贡献特别大的极少数例子，否则在今年3月31日前年届68岁，就不能担任新一届政协委员。

在此一政策下，现届16名政协常委中，至少九人因年龄超出68岁或任满而不会连任，包括吴光正、陈永棋、戴德丰、郑家纯等。

另一方面，长和副主席李泽钜、恒地副主席李家杰、星岛新闻集团主席何柱国、唐英年等，均在推荐名单之中。

何柱国是现任政协常委，年满68岁，料会连任。何柱国在北京回应记者有关继续担任政协的问题时说：“这是中央决定，我无意愿。”

今年81岁的前特首董建华，也继续出现在政协名单。预料他与另一前特首梁振英会连任政协副主席。

此外，年届70岁的世卫前总干事陈冯富珍，由于任内表现获国家领导人赞赏，获破格委任为政协，料会出任政协常委。

其他会晋身政协常委会，还包括经民联监事会主席林建岳、世茂集团创办人许荣茂、中华总会会长蔡冠深、福建社团联会主席吴良好、广西社团总会创会会长谭锦球，以及工联会会长林淑仪等。

本身是专委会副主任、现年70岁的福建社团联会副主席周安达源，也成功连任。

本届最年轻委员是“玩具大王”蔡志明儿子、年仅32岁的蔡加赞。他近年担任广西社团总会会长，在政界颇为活跃。

此次换届也有多名前高官获委任，包括食物及卫生局前局长高永文、保安局前局长黎栋国，以及在“占中”时出任警务处处长的曾伟雄。

多名港立法会议员也榜上有名，包括首次出任政协的民建联李慧琼、梁志祥、经民联卢伟国、自由党易志明；立法会主席梁君彦则顺利连任。

多名梁振英支持者也获荐任政协委员，包括曾助梁振英竞选特首的香港专业联盟主席刘炳章。

政协常委会今天闭幕，届时会表决通过新一届政协委员名单。新一届政协常委及全国政协副主席，要留待3月全国政协大会时选举产生。

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