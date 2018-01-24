张志军：愿率先同台胞分享大陆发展机遇

中国大陆国台办主任张志军一行前天（22日）、昨天（23日）在上海分别与在沪台湾文化经济界人士和台湾师生座谈，了解他们在大陆工作、生活、学习的情况，听取对大陆营商、就业和教学、求学环境的意见和建议。

中新社引述张志军在座谈会上指出，中共十九大报告强调秉持“两岸一家亲”理念，提出“尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇”。

他表示，国台办将继续促进为台胞在大陆工作、生活、求学、就业提供同等待遇，并推动相关政策的落实。

据报道，多位在沪台湾文化经济界人士在前天的座谈会上表示，在两岸融合过程中，文化融合能发挥潜移默化的作用。期待上海提供更多支持，助力两岸携手发展文化创意产业。

上海市台湾同胞投资企业协会会长李政宏指出，上海非常适合发展文化创意产业，台商在这一领域具备一定优势。

李政宏表示，去年末上海出台《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》后，上海台协专门成立了文创工作委员会，希望能为台湾文创业者在上海“落地生根”提供平台。

联合数字文创公司董事长兼总经理李彦甫、上海麦可将文创园区总经理连泰瑞等台湾文化经济界人士则建议，通过设立主题性的文创园区、提供创业流程指引，以及资金融通支持等方式，扩大两岸青年文化交流，吸引更多台湾文化业者和青年到大陆参与文创产业发展。

据报道，参与昨天座谈的台湾师生分别来自复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海理工大学等高校。

复旦大学外国语言文学学院副院长卢丽安表示，吸引台湾高级知识分子到大陆高校任教，有助于促进大陆高等教育发展。

她建议，通过鼓励各省市开放人才计划或设立专项计划、提供“适应缓冲期”等方式，为台湾教师在大陆提供施展抱负的平台与机会。

上海理工大学工商管理学系本科生陈圣文等多位台湾学生表示，希望为台生报考大陆研究生增设考点，并为大陆台生就业提供指导和政策支持，吸引更多台湾青年在大陆工作或创业。

张志军说，中国大陆已成为全球第二大经济体，台胞到大陆发展是“明智的选择”。他同时也鼓励在大陆的台胞台生扩大交往圈，更快融入当地社会。

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