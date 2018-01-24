姚明：举办篮球世界杯将成中国篮球发展“强心剂”

中国篮协主席姚明昨天（23日）表示，举办篮球世界杯将成中国篮球发展“强心剂”。

据中新社报道，姚明昨天在武汉出席2019年国际篮联篮球世界杯（以下简称篮球世界杯）吉祥物申请入围发布仪式，接受媒体采访时作出上述表示。

据报道，中国2015年正式获得2019年篮球世界杯举办权，这也是该项赛事首次落户中国。对于姚明而言，将于明年举办的篮球世界杯也是他就任后的一项重要工作。

谈及成功申办篮球世界杯，姚明称，作为世界最高水平的篮球赛事，在中国举办此次比赛，将是一个非常好的契机，推动篮球运动在社会各个层面的发展。

2016年里约奥运会之后，中国篮球迎来一系列改革。去年2月当选中国篮协主席后，姚明更是成为这场改革关注焦点。

姚明昨天再次面对“改革”的提问时表示，所有的改变都希望带来积极效果。

经过“我们眼睛看在哪里，我们站在哪里，我们的篮球应该是什么样子？”等一连串的自我提问后，姚明认为，要想确定中国篮球未来发展道路，首先要了解自己适合什么样的篮球体系，有什么条件。

他表示，不是急着往哪个方向改变，来回摇摆到最后只会事倍而功半。

第三次去到武汉的姚明笑称，武汉是中国篮球宝地。2011年亚锦赛中国男篮在武汉获得伦敦奥运会入场券。2019年篮球世界杯，武汉也是八个举办城市之一。

姚明表示，相信会在武汉看到精彩的比赛和篮球文化。

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