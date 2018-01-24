国民党台北市频点将 丁守中抱怨

中国国民党立委蒋万安日前表示不选台北市长后，又传出国民党党内点名台湾行政院前院长江宜桦、台湾交通部前部长长叶匡时，以及台湾大学教授李锡锟等名单。已宣布参选台北市长的国民党前立委丁守中昨天（23日）忍不住抱怨，表示党内很多人躲在幕后，频频点将、放话，唱衰他。

据中通社报道，丁守中最先正式宣布参选台北市长，但选情不被看好。在高层力拱的蒋万安宣布不选后，蓝营又频点将，让丁守中忍不住说，台北市党部大概认为他不够强，也可能想炒选情。

他指出，党内一直有人在背后放话、唱衰，但很多被点名者根本无心参选，不需要这样鼓吹。

丁守中表示，自己觉得无所谓，不过这些所谓的“明星”“强棒”民调都不如他，且国民党党主席吴敦义强调会有公平的初选，自己就平常心，争取各方支持。

蒋万安日前表示不选，丁守中坦言感到“很错愕”，本来已做好君子之争的准备，现在松了口气。

对于民进党秘书长洪耀福曾夸蒋万安是“强棒”，丁守中表示，他从不觉得受威胁，因为内部有在做民调分析，且绿营是“黄鼠狼给鸡”拜年。

丁守中表示，洪耀福说他是悲剧人物，又称新北市副市长侯友宜是“蓝皮绿骨”，这是在搞分化，“我不觉得自己是悲剧人物。”

丁守中说，他的志业是一定要选上台北市长，为这所城市贡献所长，重振台北的骄傲，“这是我设定的目标，爬都要爬到。”

他还引了一首郑板桥的诗来形容心境：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”

报道引述台湾大学政治系副教授陈世民受访时表示，丁守中参选台北市长决心很大，但上届立委没选上，对他伤害挺大。

此外，丁守中的民调也一直没有提上去，还是没台北市长柯文哲高。因此，国民党党内对他参选台北市长有保留，让丁守中感到很委屈。

陈世民表示，目前外界传出像江宜桦、叶匡时和李锡锟这些名单，目前对柯文哲都未能构成威胁。

此外，虽然李锡锟被外界形容为“网红”，受到年青人欢迎，可以循柯P当年崛起模式，以无党籍参选，但李锡锟这种“网红”效应能否扩散到更广泛的选民上，仍然成疑。

陈世民指出，李锡锟也需要国民党全力支持才有机会和柯P一拼。

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