中国外交部：望以中日和平友好40周年为契机推动双方关系发展

中国外交部发言人华春莹昨天（23日）在北京例行发布会上表示，希望中日以和平友好条约缔结40周年为契机，推动双方关系沿着正确方向改善和发展。

据中通社报道，日本首相安倍晋三前天（22日）在众议院发表施政方针演说时，对改善日中关系表达强烈意愿。安倍表示，将寻求与中国发展稳定的友好关系，尽快实现领导人互访，并将同中国开展基础设施建设合作。

此外，日本外相河野太郎也表示，将以日中和平友好条约签署40周年为契机，促进日中国民交流，加强经济联系。不过，河野也称，日方不能接受任何改变东海现状的做法。

对此，华春莹昨天表示，中方在改善和发展中日关系方面的立场是一贯的。中日关系稳定健康发展，符合两国人民的利益，也有利于地区和平与发展。

华春莹指出，希望日方同中方相向而行，在中日四个政治文件和四点原则共识基础上，以中日和平友好条约缔结40周年为契机，加强沟通、增进互信，妥善管控分歧，推动中日关系沿着正确方向改善和发展。

她表示，中方愿与包括日方在内的各方一道，本着共商、共建、共享的原则，共同推进“一带一路”建设，实现地区国家的共同发展繁荣。

华春莹称，中方也注意到日方有关东海问题的表态，希望日方言行一致，将改善中日关系的积极表态切实落实到政策和行动中去。

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