中央深改组会议强调建立“一带一路”争端解决机制和机构

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平，昨午（23日）主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议，并发表重要讲话。

据中新社报道，会议审议通过了《关于建立“一带一路”争端解决机制和机构的意见》、《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的若干意见》、《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等。

会议强调，建立“一带一路”争端解决机制和机构，要坚持共商共建共享原则，依托中国现有司法、仲裁和调解机构，吸收、整合中国国内外法律服务资源，建立诉讼、调解、仲裁有效衔接的“多元化纠纷解决机制”。

此外，依法妥善化解“一带一路”商贸和投资争端，平等保护中外当事人合法权益，营造稳定、公平、透明的法治化营商环境。

另一方面，会议强调，牵头组织国际大科学计划和大科学工程，要按照国家创新驱动发展战略要求，以全球视野谋划科技开放合作，聚焦国际科技界普遍关注、对人类社会发展和科技进步影响深远的研究领域，集聚国内外优秀科技力量，量力而行、分步推进，形成一批具有国际影响力的标志性科研成果，提升中国战略前沿领域创新能力和国际影响力。

会议也指出，改革完善仿制药供应保障及使用政策，要从群众需求出发，把临床必需、疗效确切、供应短缺、防治重大传染病和罕见病、处置突发公共卫生事件、儿童用药等作为重点。

此外，促进仿制药研发创新，提升质量疗效，提高药品供应保障能力，更好保障广大人民群众用药需求。

会议强调，加强和规范科学数据管理，要适应大数据发展形势，积极推进科学数据资源开发利用和开放共享，加强重要数据基础设施安全保护。

此外，依法确定数据安全等级和开放条件，建立数据共享和对外交流的安全审查机制，为政府决策、公共安全、国防建设、科学研究提供有力支撑。

会议指出，知识产权对外转让，要坚持中国总体国家安全观，依据现有法律法规和工作机制，对单位或者个人将其境内知识产权转让给外国企业、个人或者其他组织，严格审查范围、审查内容、审查机制。

此外，也加强对涉及国家安全的知识产权对外转让行为的严格管理。

会议强调，实行地方党政领导干部安全生产责任制，要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识。

此外，要明确地方党政领导干部主要安全生产职责，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，强化地方各级党政领导干部“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

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