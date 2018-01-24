李克强谈中国经济形势：安不忘危、兴不忘忧

中共中央政治局常委、国务院总理李克强表示，尽管去年中国经济稳中向好、好于预期，但当前困难挑战仍然较多，风险犹存，中国政府要安不忘危、兴不忘忧。

据中新社昨天（23）报道，李克强前天（22日）下午主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。

国务院副总理张高丽，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋出席。

与会者认为，中国经济有条件、有能力保持稳中向好态势，各行各业竞争力不断增强。大众创业万众创新推动了服务业、新动能的蓬勃发展，托举了就业稳定增加。

李克强则在会上同与会者交流。他说，去年中国经济稳中向好、好于预期，不仅表现在经济总量有大的增加，更表现在经济结构优化和质量效益提升。但也要看到，当前困难挑战仍然较多，风险犹存，中国政府要安不忘危、兴不忘忧。

他指出，要全面贯彻中共十九大精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革。

此外，也把握好宏观调控的时机、节奏和力度，更多依靠改革开放创新促进转型升级、新动能加快成长，努力在高质量发展上打开新局面、迈出新步伐。

李克强指出，随着中国经济体量不断扩大和与全球经济的融合持续加深，中国经济运行呈现出许多新特点、新变化，复杂性也显著增加。推动高质量发展、建设现代化经济体系，以及满足人民群众新期待等，都对中国政府增强经济驾驭能力、提高社会治理水平提出了全新要求。

他表示，必须更好地认识和把握经济运行规律，更好地精准有效施策，更好地发挥微观主体的作用。

各级政府也要主动深入基层、企业调查研究，贴近市场、贴近群众，倾听市场主体和人民群众的呼声，继续实施简政减税降费，依托“互联网+”打造社会化的创新服务平台，链接社会各类资源形成创新合力。

此外，提高国有企业竞争力，营造保护产权、尊重激励企业特别是民营企业干事创业的氛围，千方百计为市场主体优化营商环境，降低制度性交易成本。

李克强表示，要践行以人民为中心的发展思想，推进新型城镇化，落实相关规划和政策，加快推动农民工在城市落户，成为融入城市的新市民。围绕增进社会公平正义，创新思路和方法，不断完善社会治理。

李克也强说，希望广大专家、企业家发挥专长，反映实情民意，多谋良策、多献诤言，让更多的“金点子”变成政府解决难题、改进工作的“金钥匙”。

据报道，刘延东、马凯、杨晶、王勇参加座谈会。

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