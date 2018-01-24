中国财政部：去年中国国有企业利润增长23.5%

中国财政部昨天（23日）公布的统计数据显示，2017年全国国有及国有控股企业经济运行态势良好、稳中有进。国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9.9个百分点、达到23.5%。

据中新社报道，不包括国有金融类企业在内，2017年1到12月，国有企业营业总收入52万2014.9亿元（人民币，下同，10万7409.79亿新元），同比增长13.6%。

其中，中央企业营收30万8178.6亿元，同比增长12.5%。地方国有企业营收21万3836.3亿元，同比增长15.2%。

2017年1到12月，中国国有企业利润总额达到2万8985.9亿元，同比增长23.5%。

其中，中央企业实现利润1万7757.2亿元，同比增长16%。地方国有企业实现利润1万1228.7亿元，同比增长37.6%。

到2017年12月末，中国国有企业资产总额已达151万7115.4亿元，同比增长10%；负债总额99万7157.4亿元，同比增长9.5%；所有者权益合计51万9958亿元，同比增长11%。

财政部也介绍说，2017年1到12月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大。

此外，电力等行业利润同比降幅较大。

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