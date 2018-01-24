阿里巴巴去年纳税366亿元 创造3300万就业岗位

阿里巴巴昨天（23日）公布的数据显示，2017年阿里巴巴纳税366亿元（人民币，下同，75.31亿新元），带动产业链上下游直接间接创造3300万就业岗位。

据中新社报道，阿里巴巴纳税额连续两年大幅增长。与2016年的238亿元纳税额相比，2017年增长幅度超过50%；与2015年的178亿元相比，更是翻了一倍。

阿里巴巴称，淘宝及天猫平台上的千万商家创造巨大经济增量，拉动新增内需，拓宽了税基。

据专家测算，2017年，因为平台产生消费增量而带动的上游生产制造与批发增量、物流增量等所产生的税收贡献，初步估计超过了2900亿元。

其中，一部分是天猫和淘宝共同助力拉动新增内需带来的上游制造业税收增长，大约2600亿元左右。

另一部分则是天猫和淘宝的包裹拉动的下游快递业税收增长，大约300亿元。

据中国人民大学劳动人事学院测算，阿里巴巴零售平台带动产业链上下游，直接间接创造3300万个就业岗位。

除100万电商从业者外，机器人饲养员、电商主播、“淘女郎”、数据标签工等成千上万的新型就业岗位被创造出来。

专家表示，数字经济已经成为“新时代”推动中国经济高质量发展的新动能。

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