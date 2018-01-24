中国首颗高通量通信卫星“实践十三号”入列

中国国家国防科技工业局昨天（23日）在北京举行“实践十三号”在轨交付仪式。中国首颗高通量通信卫星被命名为“中星十六号”，并被纳入“中星”卫星系列，开展宽带运营服务。

此外，“实践十三号”卫星还成功进行了国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验。这标志着中国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在了世界前列。

综合新华网、中国新闻网等报道，上述试验任务达到预期效果，取得圆满成功。这标志着中国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在了世界前列，为后续天地一体化信息网络国家重大科技工程的实施，奠定了坚实基础。

据报道，“实践十三号”2017年4月12日在西昌卫星发射中心成功发射。在轨测试期间，卫星圆满完成东三B平台和载荷两大类的11个试验项目，涉及高效热控、锂离子蓄电池、电推进、高轨激光通信等新技术。

中国航天科技集团有限公司五院通信卫星事业部“实践十三号”总设计师李峰说，卫星创造了中国及世界通信卫星多个“首次”。

比如，首次在中国通信卫星上应用Ka频段宽带技术，通信总容量达到20Gbps（1Gbps等于每秒传输1024兆比特）；首次在国际上开展高轨卫星与地面的双向激光通信试验，标志着中国在空间高速信息传输这一尖端技术领域走在世界前端。

李峰说，“实践十三号”目前剩余化学推进剂为491千克，可满足8.7年化学推进位置保持和姿态控制需求。再加上114.65千克的剩余氙气，“卫星至少还可以服务20多年”。

国防科工局指出，后续官方还将部署超大容量的高通量卫星，计划到2020年形成可覆盖中国全境及亚太地区、容量接近200Gbps的通信能力。

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