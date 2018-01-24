国防科工局：中国卫星激光通信技术达到世界领先水平

中国国家国防科技工业局昨天（23日）透露说，中国“实践十三号”卫星成功进行国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验。

据中新社报道，卫星激光通信具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点，是建设“空间信息高速公路”不可替代的手段，也是当前国际信息领域的前沿科学技术。

据报道，哈尔滨工业大学的马晶、谭立英教授带领的卫星激光通信团队，曾成功完成“海洋二号”低轨卫星对地激光通信试验。

马晶介绍说：“那次试验大约距地2000千米，这次我们的试验链路距地近40000千米。”

2017年4月12日，“实践十三号”在西昌卫星发射中心成功发射，该卫星搭载了激光通信终端。截至目前，马晶及其卫星激光通信团队取得多项技术突破。

首先，他们在距地近4万千米高度的卫星与地面站间，攻克光束“针尖对麦芒”般的高精度捕获难题，有效克服卫星运动、平台抖动、复杂空间环境等因素影响。

此外，也成功实现光束信号的快速锁定和稳定跟踪，平均捕获时间2.5秒，一小时跟踪稳定度为100%。

其次，他们在国际上首次实现了高轨星地激光双向通信，最高速率达5Gbps（1Gbps等于每秒传输1024兆比特），并在国际上首次实现高轨星地1.25Gbps、2.5Gbps、5Gbps等多种数据率的激光通信。

最后，他们在卫星与地面间采用波分复用激光通信技术，对高速激光信息接收与转发、远距离高速激光通信大气影响补偿等多项关键技术，进行验证。

中国国家国防科技工业局副局长吴艳华表示，卫星激光通信实现创新跨越发展，是中国航天科技自主创新和军民融合发展的典范。本次试验任务达到预期效果，取得圆满成功。

吴艳华指出，这标志着中国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在世界前列，为后续天地一体化信息网络国家重大科技工程的实施，奠定了坚实基础。

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