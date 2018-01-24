香港去年整体罪案数创1975年以来新低

香港警务处处长卢伟聪昨天（23日）公布，2017年香港整体罪案数字为5万6017宗，较前一年下跌7.6%，是自1975年以来的新低。每10万人口的罪案数为758宗，为1971年以来最低。

据中新社报道，卢伟聪昨午举行记者会回顾2017年香港的罪案情况。

他表示，2017年香港的整体治安情况持续改善。警方整体破案率是48.2%，比上一年上升0.9个百分点。

卢伟聪介绍相关统计数字，指大部分罪案数都录得下降，包括凶杀、行劫、强奸、勒索、爆窃、严重毒品、伤人及严重殴打、刑事毁坏等。不过，失车及非礼的罪案数字有所上升。

他特别提到说，去年诈骗案较前年下降2.3%，但网上商业骗案有1996宗，上升25%，多涉及演唱会及主题乐园门票。

此外，网上情缘骗案去年共有235宗，较前年上升121宗，升幅超过一倍，涉款超过1亿港元（1700万新元）；街头骗案有90宗，大幅上升2.6倍。

对于2018年香港警务处的工作，卢伟聪称，预料会继续面对一系列挑战，包括打击跨境骗案、科技罪案、应付恐怖活动威胁，以及处理公众活动等。

他表示，警队会透过改良战术和装备，同时为警员争取福利，维持警员士气。

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