隋唐长安城考古首次发现宅邸遗址

陕西省考古研究院昨天（23日）透露说，考古人员在隋唐安仁坊的西南隅发掘出唐代宅邸建筑基址，应是一处达官贵人的宅邸。这是隋唐长安城宅邸遗址的首次发现，对于了解宅邸布局、结构及功能有重要意义。

据中新社报道，隋唐长安城遗址位于今陕西省西安市城区范围内，几乎全部叠压于现代城市建成区之下。

西安市文物保护考古研究院对隋唐长安城遗址开展了一系列调查和发掘工作。

据报道，目前已发掘出安仁坊南墙墙基、光福坊北墙墙基、外郭城第八横街以及朱雀大街遗址。这些发现对于了解隋唐长安城的形制布局具有重要意义。

西安市文物保护考古研究院研究馆员张全民表示，在隋唐安仁坊的西南隅发掘出唐代宅邸建筑基址，发现有散水、排水沟等遗迹，规模较大，应是一处达官贵人的宅邸。出土有唐代砖瓦、陶瓷残片、彩绘小坐佛壁画残片等。

张全民指出，这是隋唐长安城宅邸遗址的首次发现，对于了解宅邸布局、结构及功能有重要意义。

此外，发掘出隋唐长安城外郭城北城墙、东城墙、夹城墙、也发掘出十六王宅北坊墙、东坊墙墙基，还发掘出北通大明宫的夹城遗址以及多条道路遗迹。

本次发掘也确定了隋唐长安城遗址东北角的具体位置，为保护展示提供了重要依据。此外，也首次揭露出唐长安城夹城遗址，确认了夹城形制和大致走向。

同时，“天宝三载十王宅瓦”的出土为十王宅里坊位置的确定，提供了重要依据，也为其营缮年代的研究，提供了重要资料。

另一方面，在丰禾路以北发现隋唐长安城外郭城北墙遗存的一段夯土墙基，与一般墙基不同，其内夹杂有一层汉代碎瓦片。在夯基以北约17米处发现一条与城墙平行的水沟。在城墙和护城河之间，发现防御用的石球一件。

发掘为隋唐长安城护城河的探索提供了重要资料，对于隋唐长安城城防体系的研究具有重要价值。

免费试阅14天