王毅：十九大报告是了解中国最权威的教科书

中国外交部长王毅当地时间昨天（23日），在圣地亚哥出席中拉经贸合作论坛暨中拉企业家理事会2018年年会开幕式时表示，中共十九大报告既是该党的行动纲领，也是了解中国、接近中国的最权威教科书。

据中新社报道，王毅在开幕式即席致辞时，从中国的发展理念发生重要变革、中国的经济体制发生重大转变、中国的对外开放全面深化三个维度，介绍了“中国特色社会主义”迈入“新时代”后呈现的新面貌、新气象。

王毅说，中共十九大的“胜利召开”引发全球瞩目，中共总书记习近平所做报告引起全球热议。报告在阐述中国经济前景时明确指出，中国经济正在从高速增长阶段，转向高质量发展阶段，建设现代化经济体系是中国发展的战略目标。

此外，王毅指出，中国将深化供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，不断完善社会主义市场经济体制，推动形成全面开放新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅放宽市场准入。

他也说，这些内容包含和释放了大量丰富的信息，将为世界各国同中国扩大合作提供广阔空间和巨大机遇。

王毅表示，习近平的十九大报告既是中共的行动纲领，也是了解中国、接近中国的最权威教科书。他欢迎企业家们也能认真看一看这份报告，相信一定会从中“得到很多启发，收获很多快乐”。

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