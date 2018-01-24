王毅：市场不是抢来的，而是开拓出来的

中国外交部长王毅当地时间昨天（23日），在圣地亚哥出席中拉经贸合作论坛暨中拉企业家理事会2018年年会开幕式时表示，市场不是靠强力抢来的，而是靠流汗开拓出来的。

中新社引述王毅说，中国的经济结构正在不断优化升级。2017年，中国国内消费对于中国经济的贡献已经超过65%。近期，一家国际权威机构评估称，中国国内的消费总规模将在2018年第一次超过美国。

王毅指出，这意味着2018年之后，全球最大的市场将是中国。这一预测是否准确姑且不论，但中国的潜在市场规模是美国的三到四倍，而且正在不断从潜在变为现实，则是一个可以预见的未来前景。

王毅表示，因为市场的力量就在中国，市场不是靠强力抢来的，而是靠“流汗开拓出来的”。

此外，王毅预测说，随着时间推移，中美两国以及中国同其他国家的贸易结构，迟早会发生根本性的变化；很多国家可能包括美国在内，对中国的出口会超出从中国的进口。

此外，中外贸易结构也将发生逆转，可能是中国会面临逆差。

王毅表示，到那个时候，中国不会“拿什么‘301’等来吓唬人”，也不会把贸易问题政治化。

他说，中方会一如既往从积极的角度，处理由于市场规律带来的新情况，并用做大蛋糕的办法，推进中方同世界各国经贸关系的大发展。

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