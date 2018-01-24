重庆GDP逼近2万亿大关：赶超天津 跻身五强

重庆市24日公布2017年经济数据，实现地区生产总值19500.27亿元（人民币，下同），按可比价格计算，比上年增长9.3%。至此，重庆GDP总量已超出天津904.89亿元，意味着重庆正式坐上全国经济总量第五城的位置。

据澎湃新闻报道，重庆和天津同为直辖市，重庆面积8.24万平方公里，2016年底全市常住人口为3048.43万人；天津面积1.2万平方公里，2016年底全市常住人口1562.12万人。二者经济体量相当，在2016年重庆GDP就已经逼近天津，仅相差144.8亿元。

2017年，天津滨海新区GDP挤水分，天津经济增速也出现大幅下滑，天津全市生产总值18595.38亿元，经济增量为710亿元。由此，尽管重庆在2017年经济增速放缓至个位数，仍以1759.68亿元的经济增量反超天津。

报道指，重庆的赶超并不完全是天津滨海新区挤水分的缘故，重庆赶超天津的势头早在2014年就已出现。统计近20年的数据发现，在2002年之前，重庆的GDP一直高于天津，2003年是一个转折点，当年天津以2578.03亿元的经济总量，超过重庆22.31亿元。此后直至2013年的11年间，天津一路扩大对重庆的优势，一度将差距扩大到1658.75亿元。2014年再次出现转折，重庆出现缩小差距之势，当年与天津的GDP之差为1464.33亿元；2015年，重庆将差距缩小到820.92亿元；2016年，差距仅为144.8亿元。经过4年的追赶，重庆终于在2017年超过天津。

随着重庆的赶超，此前备受关注的全国城市经济前五强也尘埃落定，按经济总量排名依次为上海、北京、广东深圳、广东广州、重庆。

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