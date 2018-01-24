补救出错护照 台外交部在护照加贴防伪贴纸

台湾外交部第二代晶片护照底图印制出差错，外交部今天举行记者会，公布防伪贴纸样式。

台湾联合报报道，台湾外交部领事事务局去年底发行第二代晶片护照，却被民众爆料，内页的机场图案误植美国华府杜勒斯机场，外交部决定用贴防伪贴纸的方式补救，并在该页加注过去护照上未曾印制过的旅游安全宣导事项。

台湾外交部强调，外交部是护照的发行单位，所以加贴贴纸不影响护照效力，相关人员昨天验收时有测试黏度，“想撕下来不太可能”，呼吁民众不要尝试撕除，撕下就会破坏护照，连带影响民众旅行权益。

领事事务局副局长蔡幼文表示，第二代晶片护照共印制55万本，1张贴纸的费用是新台币30元，和央行协商后，外交部负担22万本，央行负责33万本，昨天相关人员到央行验收了10万本，预计下周二会再验收12万本。

蔡幼文说，第二代晶片护照最后确认已发出296本，持有的民众可以免费更换，外交部会主动通知，目前还有231本还没收回，不过其中有约8成的持有人已经联系上，他们也都承诺会回来换，约30人没联络上，外交部同仁会持续打电话追踪，若真的联络不上，会寄发书面通知，至于在国外的持有人，外交部给驻外馆处名单，请外馆联系，由驻馆外交人员提醒驻在国这是有效文件。

蔡幼文说，民众不用担心持贴防伪贴纸的护照在国外会被海关挡下，若民众通关若有问题，可以请海关联络协助外馆人员，驻馆一定会跟海关说明，这部分绝对没有问题。

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