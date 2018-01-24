刘鹤出席达沃斯论坛 今就中国经济政策演讲内容备受关注

2018年达沃斯世界经济论坛（WEF）昨天（23日）在瑞士达沃斯开幕，中方代表由中共中央政治局委员、中财办主任刘鹤率团出席。刘鹤今天（24日）也将出席当中的“中国经济政策”论坛并发表演讲，其演讲内容备受外界关注。

综合新华社、BBC中文网等报道，据悉，今年的达沃斯世界经济论坛主题为“在分化的世界中打造共同命运”。此次由刘鹤率团的中国代表团人数则达136人，当中包括国务院国资委主任肖亚庆、证监会副主席方星海、亚投行行长金立群、阿里巴巴创办人马云、京东商城行政总裁刘强东、百度总裁张亚勤、创新工场行政总裁李开复等人。

刘鹤预料将出席北京时间今天下午5时50分举办的“中国的经济政策”论坛，并作特别致辞。

BBC中文网引述中国经济学者胡星斗表示，刘鹤是目前中共政治局中为数不多的经济专家，此次刘鹤出席达沃斯论坛表明他的地位。

胡星斗说：“他（刘鹤）实际上已成为中国经济领域的主要决策者之一”，并表示，美国去年否认中国市场经济地位，刘鹤此行应会“再次表明中国继续改革开放的决心”。

香港中文大学经济系副教授庄太量也认为，刘鹤今天的演说可能会提到中国最近的经济发展情势，以及习近平在中共十九大提出的新目标，包括基本实现社会主义现代化、把中国建成社会主义现代化强国等。

世界经济论坛大中华区首席代表David Aikman早前受访时也指出：“鉴于刘鹤在理解中国经济和金融市场方面所扮演的重要角色，届时人们将非常热衷于听到他的观点，更好地解读中国的未来。”

此外，鉴于出席达沃斯经济论坛的一般是国家总理等“抓经济的一把手”，庄太量认为，中方此次派刘鹤出席，或暗示他以后会有一个新的政府职务，因而让他在国际上场合取争更多曝光机会。

外界早前有分析指出，这是刘鹤将担任中国主管经济财政领域副总理的最新迹象。

另一方面，刘鹤当地时间昨天，也在苏黎世与瑞士联邦副主席兼财政部长毛雷尔会面。

刘鹤在会面上指出，中瑞关系已步入历史最好发展时期，双方应进一步落实两国元首达成的共识，加强各领域合作，深入推进中瑞创新战略伙伴关系向前发展。

他也高度评价瑞方积极参与“一带一路”建设，希望双方在项目合作、海关合作、跨境电商和金融领域进一步加强合作。

刘鹤表示，中方并欢迎更多瑞士企业来华投资，赞赏并希望瑞方在对待中资问题上始终保持开放态度。

毛雷尔则表示，瑞士永远向中国敞开大门，愿在多个领域与中国开展合作。瑞方对中国的对外开放兴趣浓厚，愿推动更多包括金融机构在内的瑞士企业赴华投资，也将尽一切努力继续支持中国企业来瑞投资。

此外，瑞方也愿深化与中方在“一带一路”建设上的合作，并以此推动两国友好合作关系全面发展。

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