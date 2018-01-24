中国少数省市财政贡献“供养全国”？ 官媒吁客观看待

中国各省近日公布财政数据，有舆论指大部分省都负债“拖后腿”，依靠中央补助，只有少数省在赚钱“供养全国”，引发各界关注。

对此，中国官媒《人民日报》海外版微信公众号“侠客岛”今天（24日）刊文，引述专家对数据进行解读，也对一些舆论误区进行澄清。

“侠客岛”引述中国社会科学院财经战略研究院财政审计研究室分析，指“十二五”（2011—2016年）期间的五年中，中国全国31个省区市，对国家财政“有财力贡献”的为九个，依额度从大往小排序为：北京、广东、上海、江苏、浙江、天津、山东、福建、辽宁，共计为国家财政“贡献”了14.76万亿元（人民币．下同，3.04亿新元）。

剩下22个省区市则需要中央财政予以“淨补助”。根据补助额度从小往大，排序依次为：海南、山西、宁夏、重庆、陝西、吉林、河北、湖北、青海、云南、西藏、江西、安徽、内蒙古、新疆、甘肃、广西、湖南、黑龙江、贵州、河南、四川。“十二五”期间，22地共获得中央补助收入12.09万亿元。

为进一步说明情况，“侠客岛”文章按地区划分地方的“财政贡献”。

数据显示，“十二五”以来，华东、华北、华南三个地区对国家财政“有财力贡献”。其他四个地区（西南、西北、华中、东北）整体上需要中央财政予以淨补助。

文章引述中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华指出，简言之，按各地公布的财政收入数据去判断这一地区对国家的“贡献”，或从财政是有贡献还是接受补助；用这个标准去衡量一个地区的经济状况，或者说衡量一个地区对国家的贡献程度，是不准确的。

这是因为，中国的中央政府和地方政府之间，存在着复杂而精细的一套财政收入和分配系统。

其中涉及两次分配：第一次，按照分税制的比例规定进行划分，形成中央财力和地方财力；第二次分配，则是中央统筹全国，看情况，再对各地进行“补助”。

此外，一个地方真正具有的“财力”，也不光是来自这些。除了中央－地方之间的分配之外，地方政府还有一些财政来源。比如地方债、上一年存留的资金、财政稳定调节基金等等。

文章举例说，像广东这样的经济大省，2015年的上年结余资金、调入资金、调入预算稳定调节基金的资金，就占其一般公共预算收入的50%以上。

文章最后总结三点内容指出，首先，少数省份对国家财力有净贡献、多数地区需要中央补助，这样的现象，在中国历史上是常态，从改革开放以来也一直存在。

再者，中央财政给各地“补助”，也是国家性质的职责所在。

此外，对国家的财政贡献程度，并不必然等于“对国家贡献程度”。一些欠发达地区在人力资源、能源资源等方面做出巨大贡献。

此外，一些地区对于国家领土安全还有重要战略位置，比如河南、黑龙江、吉林、四川、安徽等农业大省，给粮食安全做出巨大贡献，因此商品粮的粮食补贴也就所需更多。

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